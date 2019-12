Dansk bidrag til fransk-ledet flådemission i Hormuz-strædet

”Danmark har i en årrække placeret sig som et af de lande, der påtager sig ansvaret, og det vil vi blive ved med at gøre. Nu rykker vi frem på pladen, hvad angår Irak og er i gang med lige nu også positivt at se på et dansk bidrag i forhold til Hormuz-strædet – som ikke er en NATO-operation, men – synes jeg, også er en vigtig indsats.”

Sådan sagde Mette Frederiksen efter NATO-mødet i går:

Flere kilder bekræfter over for Orientering, at man lige nu er i gang med at forberede et dansk skib, der skal sendes afsted.

Missionen går ud på at beskytte den internationale skibsfart mod angreb og kapring. Den danske deltagelse i missionen forventes at skulle behandles på Udenrigspolitisk Nævns møde i næste uge.

Ifølge den franske forsvarsminister Florence Parly vil missionen gå i gang i begyndelsen af det nye år og vil blive ledet fra en fransk flådebase i Abu Dhabi. Den vil bestå af bidrag fra en række europæiske lande, heriblandt altså også Danmark.

Den hollandske regering meddelte i sidste uge, at også Holland bidrager til operationen med en fregat og stabsofficerer til missions-hovedkvarteret.

Hollandske medier nævner Danmark, Italien og Spanien som andre deltagere i operationen. Men – ligesom Danmark – har Italien og Spanien endnu ikke officielt meldt ud, at de deltager i operationen. Det skal først godkendes i de respektive parlamenter.