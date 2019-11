Danmark vil overtage træningsmission på 200 mand i Irak

Danmark vil tilbyde den transatlantiske forsvarsalliance Nato at overtage træningsmissionen i Irak, der består af 200mand.

Det er en træningsmission, som derudover består af kapacitetsopbygning, og der er altså dermed ikke tale om en kampmission.

Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) efter et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn, hvor han har orienteret Folketinget.

– Vi vil tilbyde Nato muligheden for at overtage træningsmission i Irak fra udgangen af næste år og frem til medio 2022, siger Jeppe Kofod.

Han nævner selv kampen mod den militante bevægelse Islamisk Stat.

– Det er vigtigt at bidrage, vi kommer til at bidrage med over 200 mand. Vi tager fat ude i verdens brændpunkter.

– Det er noget, som forsætter vores kamp mod Islamisk Stat, som gør, at irakerne er i stand til at håndtere sikkerhedstruslen fra terroristerne selv, siger udenrigsministeren.

Han nævner derudover sikringspersonale, eskortpersonale samt en helikopter, der blandt andet skal spore vejsidebomber.

7870 danskere har været udsendt til Irak og Syrien.

