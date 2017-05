Danmark skal overvåge luftrummet over Estland, Letland og Litauen med F-16 fly, oplyser udenrigsministeren.

Danmark sender fra næste år fire F-16 jagerfly til Baltikum for at overvåge luftrummet i Estland, Letland og Litauen.

Det oplyser udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

– Vi sender et yderligere flybidrag til de baltiske lande for at overvåge deroppe, siger Anders Samuelsen.

Ministrene orienterede fredag Udenrigspolitisk Nævn om beslutningen.

Desuden sender Danmark et Challenger transportfly til Afrikas Horn og et Challenger fly til Frontex-samarbejdet i Middelhavet.

Danmark vil derudover sende 200 mand til Estland og Polen fra årsskiftet som led i Natos fremskudte forsvar.

Forsvarsministeren afviser, at jagerflyene øger spændingerne med Rusland.

– Det er jo sjette gang siden 2004, vi sender dem derned. Så der er ikke tale om nogen optrapning, siger Claus Hjort Frederiksen.

Spørgsmål: Men Rusland har indtaget Krim-halvøen og er engageret i krigen i det østlige Ukraine?

– Det er for at fortælle russerne, at de skal ikke finde på den slags ting i de baltiske lande, siger Claus Hjort Frederiksen.

Udenrigsministeren mener ikke, at Rusland opfatter indsættelsen som et aggressivt skridt mod dem.

Forsvarsministeren advarer mod at falde for russisk propaganda.

– Når vi foretager os noget på vores eget Nato-territorium, så er det en trussel mod Rusland. Det er jo et led i deres cyber-kampagne og fake news (falske nyheder, red.) og vender situationen om, siger Claus Hjort.

Socialdemokratiet støtter aktionen, siger udenrigsordfører Nick Hækkerup.

– Det ligger lige i forlængelse af den tilstedeværelse, vi har haft tidligere med air policing (flyovervågning, red.). Sagen er, at de baltiske lande ikke selv har et luftforsvar, siger Nick Hækkerup.

– Derfor har vi regelmæssigt haft vore F-16 fly ude at hjælpe, siger han.

Derimod afviser Enhedslisten at udsende F-16 fly.

– Oprustningen fra både Rusland og Nato i Østersøen er uklog og farlig, siger udenrigsordfører Nikolaj Villumsen i en skriftlig kommentar.

– Når der opstilles flere og flere soldater, kampfly og missiler på begge sider af grænsen øges faren for en åben konflikt, som vil have katastrofale konsekvenser.

