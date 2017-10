Yderligere 55 danske soldater sendes til Afghanistan for at udføre transport og eskortering.

Danmark udvider indsatsen i Afghanistan med cirka 55 soldater til sikkerhedsstyrke i Kabul.

Det var ventet, at Danmark ville opjustere indsatsen, og planen er at sende dem afsted i starten af næste år, erfarer Ritzau.

De skal udføre transport og eskortering som en forstærkning til de 97 danske soldater, der allerede er i Afghanistan.

Rent formelt orienteres Udenrigspolitisk Nævn mandag og siger god for oprustningen.

Bag orienteringen står forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

De 55 soldater skal hjælpe med transport og sikkerhed, når Nato-rådgivere skal mødes med deres afghanske samarbejdspartnere i hovedstaden Kabul.

De kommer fra Gardehusarregimentet på Bornholm og kommer til at indgå i den styrke på 30 mand, der allerede løser opgaven.

De danske soldater hjælper i dag med stabsopgaver, militærpolitimyndighed, antikorruption og andet.

En dansk rådgiver og tre danske sikringssoldater blev i sidste weekend angrebet af en kørende selvmordsbomber i Kabul.

Konvojen eskorterede en gruppe civile rådgivere, da den blev ramt. Ingen soldater blev såret ved angrebet, men en håndfuld civile afghanere meldes sårede.

Den amerikanske forsvarsminister, James Mattis, besøgte Danmark i maj, hvor han bad sin danske forsvarskollega om et større bidrag.

Dengang var Claus Hjort Frederiksen positiv over for anmodningen.

– Der er kommet en anmodning, om vi har mulighed for at sende flere til Afghanistan, og der har jeg svaret, at det ser vi positivt på, sagde han.

Det er ikke muligt at sige, hvor lang tid danske soldater skal være indsat i Afghanistan, siger Claus Hjort:

– Det er der ikke taget stilling til, og det kan vi heller ikke med god ret sige. Det vil være det samme som at sende et signal til terroristerne om, at de bare skal holde ud, og så er der fri bane.

– Det er mere end nogensinde påkrævet, at vi gør, hvad vi kan for at hjælpe den afghanske regering, for mig at se er det ren egeninteresse.

Siden 2002 har Danmark haft kampsoldater i Afghanistan og 12 år frem. I størstedelen af krigen har Danmark bidraget med op til 750 soldater.

Mindst 13 milliarder kroner er blevet brugt på militære udgifter.