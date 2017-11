Det konservative regeringsparti genåbner debat om nye kampfly efter kritisk rapport fra Rigsrevisionen.

Rigsrevisionen har afdækket så alvorlige huller i beslutningsgrundlaget og udregningerne bag Danmarks indkøb af 27 nye F35-kampfly, at det konservative regeringsparti nu vælger at genåbne den sprængfarlige debat. Det sker, umiddelbart inden at Folketinget skal træffe en endegyldig beslutning om flykøbet. Det skriver Jyllands-Posten.

Ifølge en beretning fra Rigsrevisionen er der risiko for, at de nye kampfly ikke kan løse de opgaver, som regeringen har lovet Folketinget, og at Danmark dermed får et svagere flyvevåben.

Forsvarsministeriet har ifølge Rigsrevisionen været alt for optimistisk i beregningerne af, hvad kampflyene kan præstere i f.eks. flyvetimer. Samtidig er der risiko for, at danmarkshistoriens hidtil største statslige indkøb bliver langt dyrere end de aftalte 66 mia. kr., konkluderes det.

– “»ny viden« vil blive inkluderet, inden Folketingets Finansudvalg skal behandle flykøbet.“ -Claus Hjort

Allerede sidste år kritiserede flere eksperter og De Konservative regeringen for ikke at give rigtige oplysninger, og de samme konklusioner er Rigsrevisionen nået frem til, siger forsvarsordfører Rasmus Jarlov (K), der til Jyllands-Posten kalder det et »kæmpe problem og udtryk for en skadelig kultur«, at det kan ske.

»Vi har hele tiden påpeget, at 27 fly selvfølgelig ikke kan lave samme antal operationer, som de 44 F16-fly kan i dag. Vi får en væsentlig mindre kampflykapacitet,« siger Jarlov, der sidste år trak sit parti ud af forliget bag flykøbet på grund af utilfredshed med beregningerne i aftalen.

Ifølge professor i international politik ved Københavns Universitet Ole Wæver kan Danmark nu blive tvunget til enten at indkøbe flere kampfly eller til at skære ned på antallet af opgaver.

Forsvarsekspert Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet kritiserer, at Forsvarsministeriet »har regnet baglæns« for at sikre, at F35 vandt konkurrencen over to andre fly.

Statsrevisorerne har på baggrund af Rigsrevisionens rapport bedt Forsvarsministeriet om nye risikoberegninger.

»Der må Folketinget beslutte, om det vil have flere oplysninger eller handle på et ufuldkomment grundlag,« siger Peder Larsen (SF), formand for Statsrevisorerne, til Jyllands-Posten.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) ønsker ikke at udtale sig om sagen, men i et skriftligt svar til Jyllands-Posten erklærer han, at der bliver lyttet til kritikken, og at »ny viden« vil blive inkluderet, inden Folketingets Finansudvalg skal behandle flykøbet.