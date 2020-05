Danmark forlænger transportflybidrag til FN’s mission i Mali

For at bakke op om FN’s bestræbelser på at inddæmme coronavirus har regeringen besluttet at forlænge det danske transportflybidrag inkl. ca. 65 personer til FN’s mission i Mali, MINUSMA. Bidraget forlænges med ca. to måneder frem til medio juli 2020.

FN’s generalsekretær, António Guterres, har i lyset af coronavirus besluttet at suspendere rotationer i FN’s missioner foreløbigt frem til 30. juni 2020. Det berører det danske transportflybidrag, som skulle have afsluttet sin udsendelse medio maj 2020.

På baggrund af FN’s beslutning om at suspendere rotationer til FN’s missioner har regeringen besluttet at forlænge det danske C-130J transportflybidrag inkl. personel.

“Terrorisme og kriminalitet skaber uro i Mali og er en trussel for sikkerheden i regionen og i Europa. Med forlængelsen af bidraget understreger vi vores engagement og ønsket om at finde pragmatiske løsninger under coronakrisen. Jeg vil i den sammenhæng gerne sende en særlig tak for den ekstra indsats til de udsendte soldater i Mali og deres familier herhjemme.” udtaler forsvarsminister Trine Bramsen i en pressemeddelelse

P.t. bidrager Danmark til MINUSMA med et C-130J transportfly, som er en del af en rotationsordning i samarbejde med Belgien, Norge og Portugal. Bidraget har været udsendt siden medio november sidste år. Herudover bidrager Danmark med et personelbidrag på op til ca. 10 personer til indhentning af oplysninger for MINUSMA. Bidraget har været udsendt siden januar 2020 og er placeret i Gao i det østlige Mali. Endeligt bidrager Danmark med tre stabsofficerer. Danmark har bidraget til missionen siden 2014.

De militære bidrag til MINUSMA er en del af det bredere danske engagement i Sahelregionen, som også omfatter langsigtet udviklingssamarbejde, humanitær bistand og regionale stabiliseringsindsatser samt militære bidrag til andre missioner, herunder den fransk-ledede terrorbekæmpelsesindsats Operation Barkhane.