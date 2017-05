Fra årsskiftet bliver Danmark med søværnet i spidsen øverstkommanderende for en af Natos to stående flåder – nemlig Natos flåde i Nordatlanten, der også kaldes SNMG1

Dermed skal søværnet i spil i et område, der får større bevågenhed og fokus fra Nato-landene.

Det siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen til DR Nyheder i forbindelse med et besøg på fregatten Peter Willemoes, der netop nu er en del af kampen mod Islamisk Stat som del af den amerikanske hangarskibsgruppe i Den Persiske Golf.

– Østersøen bliver et mere og mere vigtigt område med den russiske optrapning. Der kan vi jo se, at vi får brug for en mere kraftig tilstedeværelse i vores egen region, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen til DR Nyheder.

Det er blandt andet den øgede russiske tilstedeværelse langs grænserne til de baltiske lande og Polen samt en opgradering af landets missilsystemer i enklaven Kaliningrad, der får Nato til at øge sit fokus på Østersøen samt den nordlige del af Atlanterhavet, hvor den russiske flåde også sejler.

Østersøen er en del af det område, som flådegruppen skal dække. Men som oftest befinder reaktionsstyrken sig i den østlige del af Atlanterhavet.

Det øger sikkerhedsrisikoen for Danmark, siger forsvarsministeren.

– Vi ser en militær opbygning på grænsen til de baltiske lande og til Polen. Det er vigtigt, at vi er synligt til stede, så man ved, at det er fyldt med konsekvenser, hvis man skulle få en idé om at provokere, siger Claus Hjort Frederiksen.

Det er ikke første gang, at Danmark har stået i spidsen for SNMG1. I 2010 overtog Danmark, med ABSALON ledelsen over SNMG1.

SNMG1 består som regel af 4-6 destroyere og fregatter samt et genforsyningsskib med Canada, Tyskland, Holland, Storbritannien, og United States Navy som permanente medlemmer af gruppen. Gruppen har ofte skibe fra Belgien, Danmark, Norge, Polen, Portugal, og Spanien som medlemmer i perioder. SNMG1-styrken opererer, træner og øver på daglig basis, således at NATO’s flådestyrker altid er klar på enhver tænkelig situation.

Skibene er i reglen tilknyttet til styrken i perioder op til seks måneder, hvorefter et andet skib tager dets plads. Det er ikke nødvendigvis et skib fra samme land der afløser et skib fra gruppen. Styrkechefen og staben forbliver med styrken i et år, og embedet roterer mellem de deltagende lande.

SNMG1 er en del af NATO Response Force (NRF).

/ritzau