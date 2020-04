Coronaregler forlænger danske soldaters udsendelse i Irak

Reglerne er blevet skærpet for rejser til et missionsområde i Irak, hvor flere danske soldater befinder sig.

Blandt andet er al rejseaktivitet, der ikke er kritisk nødvendig for missionen, blevet aflyst.

Det skal være med til at begrænse smitte med coronavirus, men stramningerne fører til, at en del de danske styrker i landet har fået forlænget deres udsendelse. Orlov bliver samtidig aflyst.

Det oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse.

Det danske bidrag er en del af Operation Inherent Resolve. Det er en international koalition, der har til formål at bekæmpe Islamisk Stat (IS).

Blandt de omkring 90 danske soldater, der er i Irak, er nogle udsendt i tre måneder, mens andre er udsendt i seks. Situationen med coronavirus ændrer dog længden af deres udsendelse.

De, der skulle have været udsendt i tre måneder, forlænges efter planen med en til halvanden måned.

Omvendt forventes det, at de, der skulle have været udsendt i et halvt år, får forkortet udsendelsen med en måned. De er dermed udsendt i fem måneder.

Forsvaret oplyser ikke, hvor mange der skal have forlænget deres mission eller omvendt.

Tidligere på året blev træningen på Al-Asad-luftbasen i Irak indstillet på grund af risiko for smittespredning, og det danske bidrag er allerede ved at pakke lejren ned.

Mission skal afsluttes senest til august, hvor forberedelserne til, at Danmark overtager en anden mission i Irak, går i gang. Det er en træningsmission, der går under navnet Nato Mission Iraq (NMI).

De danske soldater, som stadig er i Irak, er ifølge Forsvaret kritiske i forhold til at få gennemført arbejdet med at pakke både lejr og materiel ned, så missionen kan afsluttes i tide.

