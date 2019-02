Claus Hjort til krisemøde: Man kan frygte nyt våbenkapløb

Europa er ved at blive et farligere sted, lyder det fra Nato, og den danske forsvarsminister deler en bekymring over ændringen af trusselsbilledet.

Claus Hjort Frederiksen (V) kalder det en “meget alvorlig situation”, at en over 30 år gammel aftale om våbenkontrol – INF – mellem USA og Rusland er suspenderet af begge parter og på vej til at løbe ud.

– Om seks måneder står vi i den situation, at vi ikke har en traktat. Der kan man frygte, at vi står i en form for våbenkapløb igen, siger Claus Hjort Frederiksen på vej ind til et forsvarsministermøde i Bruxelles.

I eftermiddag skal ministrene fra de 29 Nato-lande tale om INF-traktaten, der blev underskrevet i 1987 af sovjetlederen Mikhail Gorbatjov og den daværende amerikanske præsident, Ronald Reagan, mod den kolde krigs afslutning.

Rusland har ifølge samtlige 29 medlemslande i Nato handlet i strid med traktatens forbud mod opstilling af mellemdistanceraketter på landjorden.

Det er missilsystemet SSC-8, der udpeges som problemet.

Nato med USA i spidsen har afvist at opstille tilsvarende missiler med kernevåben.

Den danske minister vil ikke tage forskud på dagens drøftelser om, hvad man kan gøre.

– Det er et meget stort spørgsmål. Det er en ubehagelig situation, vi kommer i, siger Claus Hjort.

Han har som “ledestjerne”, at vi ikke igen “skal få en farlig situation med et våbenkapløb i Europa”.

Rusland fortsætter med at “bygge og opstille” de missilsystemer, som ifølge Nato er ulovlige. Det fortæller en embedsmand i alliancen.

Traktaten forbyder opstilling af mellemdistanceraketter, der kan række mellem 500 og 5500 kilometer. Rusland siger, at SSC-8 ikke falder inden for dette interval.

I Nato vil man ikke oplyse, hvor langt SSC-8 – ifølge Nato – kan række.

/ritzau/