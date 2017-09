Ro på. Der kommer flere penge!

Sådan lyder det opsummerede budskab fra forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Udmeldingen kommer efter, at både han og statsministeren er under skarp kritik fra Centralforeningen for Stampersonel.

Men der kommer altså flere penge til Forsvaret, end hvad der fremgår af udspillet, siger Claus Hjort Frederiksen til Berlingske:

»De 2,5 milliarder er ikke en del af det substantielle løft, der kommer senere i begyndelsen af oktober til forsvaret. Det er en del af finansloven.«

Af regeringens udspil til finanslov fremgår, at pengene til forsvaret skal tages fra den såkaldte forhandlingsreserve på 2,5 milliarder kroner. De penge skal ifølge udspillet bruges til “højt prioriterede temaer”, der også rummer blandt andet politi og kriminalforsorg.

Regeringens udspil til forsvarsforlig vil ifølge oplysninger til DefenceWatch blive offentliggjort i begyndelsen af oktober, når de interne forhandlinger i regeringen er afsluttet. Blandt andet analyseres, hvordan de seneste måneders budgetanalyse med forslag til besparelser på Forsvarets operative del skal indgå i regeringsudspillet.