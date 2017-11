Krigens love skal overholdes, siger forsvarsministeren om, at en IS-fange i Irak blev mishandlet.

– Det er helt uacceptabelt.

Det siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), efter at det er kommet frem, at danske jægersoldater har set en tilfangetagen IS-kriger i Irak blive tildelt stenkast, skaller, stød og slag med gevær af menige soldater.

Soldaterne kom angiveligt fra den irakiske hær, oplyser Forsvaret.

Ifølge Claus Hjort Frederiksen var det ikke muligt at identificere, hvilken specifik enhed de irakiske soldater tilhørte.

De danske soldater overværede episoden, men vurderede, at man ikke kunne gribe ind, fortæller forsvarsministeren. Og de danske soldater kunne heller ikke finde en overordnet, som kunne stoppe overgrebet.

– Vi har ikke kunnet identificere den gruppe. Vi er meget tydelige over for de irakere, vi træner. Krigens love skal overholdes, siger Hjort Frederiksen.

Episoden fandt sted for godt en uge siden i den irakiske by Al Qaim.

Jægersoldaterne var sammen med den irakiske al-Furat-brigade i gang med en offensiv mod Islamisk Stat, da de blev vidner til mishandlingen.

Hændelsen er ifølge Hjort Frederiksen den første, hvor de danske soldater under den internationale koalition i Irak har været vidner til overgreb.

Forsvaret har nu videregivet sagen til ledelsen af koalitionen i Irak.

Hjort Frederiksen mener, at de danske soldater har handlet korrekt efter omstændighederne.

– Vi bekæmper, hvad vi kan. Og vi oplyser om vores indstilling til det. Jeg har selv haft lejlighed til at tale med den irakiske forsvarsminister om, at det her er uacceptabelt.

– De er nødt til at få orden i egne række. Men Danmark er ikke politimyndighed i Irak. Vi kan ikke retsforfølge irakere eller fængsle dem. Vi kan indberette til irakerne, hvad der er set, siger forsvarsministeren.

Tirsdag lagde regeringen op til, at der blandt andet sendes yderligere 30 soldater afsted til Irak. De skal aflaste USA i bevogtningen af al-Assad-basen i Irak.

