Nye beregninger skal vise, om de nye F35-kampfly kan placeres længere væk fra Skrydstrup by.

De nye F-35 kampfly kan få en anden placering end der, hvor de ifølge Forsvarets foreløbige planer har skullet stå ved Skrydstrup Flyvestation og Uldal by.

Det oplyser forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) til Jyllands-Posten.

Det sker, efter avisen søndag har afsløret, at Forsvarsministeriet i over to år har tilbageholdt en kritisk rapport, der viser, at flyene vil bryde de tilladte støjgrænser.

– Der vil foreligge nye støjberegninger. Der vil være lavet undersøgelser af, hvorvidt man kan lave andre placeringer på Skrydstrup end dem, som man har lagt op til her, siger Claus Hjort Frederiksen til Jyllands-Posten.

– På den måde giver en anlægslov anledning til, at vi ligesom gentænker hele konceptet på Skrydstrup.

I maj sidste år bad Folketinget om en redegørelse over de nye flys støjgener, inden den politiske beslutning om at købe flyene blev truffet.

Dengang sagde daværende forsvarsminister, Peter Christensen (V), at der hverken var behov for ekspropriation eller støjsikring af boliger tæt ved Flyvestation Skrydstrup.

Men i sidste uge erkendte regeringen pludselig, at eksproprieringer alligevel vil blive nødvendige.

Flere partier kræver nu en redegørelse om sagen.

/ritzau/