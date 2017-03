De danske specialoperationsstyrker i Irak kan havne i kampe i irakisk-syriske grænsebyer senere på året, når krigen mod Islamisk Stat ventes at rykke fra Mosul til det vestlige Irak. Det fortæller chefen for Jægerkorpset, Kåre Jakobsen , som i Politiken tirsdag giver et hidtil uset indblik i specialstyrkernes mission.

Kåre Jakobsen forklarer, at Jægerkorpset som udgangspunkt skal optræde som støttefunktion for en irakisk stammemilits ved navn Al Furat. Den ventes at få en vigtig rolle i kampe mod Islamisk Stat i byerne Al Qaim og Al Kamal senere på året, når tyngdepunktet i krigen mod Islamisk Stat efter slaget om Mosul ventes at bevæge sig mod Iraks vestlige egne.

Islamisk Stat kontrollerer de to byer, der ligger på hver sin side af den irakisk-syriske grænse. Det er imidlertid ikke udelukket, at de danske specialoperationsstyrker selv kan havne i ildkamp på begge sider af grænsen.

»Ultimativt kan vi godt blive indsat i bykamp der sammen med de irakiske stammeenheder. Men det vil være i en ekstrem situation, hvis der er behov for, at vi støtter dem, hvis de er ved at blive løbet over ende. Så er det intentionen, at vi kan komme ind og støtte dem og gennemføre bykamp derinde sammen med dem«, siger Kåre Jakobsen til Politiken.

Han understreger, at danskernes opgave som udgangspunkt er at holde sig i baggrunden og rådgive militsens ledelse. »Det er derfor, vi træner dem i bykamp nu. Fordi de skal ind i det«, siger Kåre Jakobsen.

De danske specialstyrker fik i januar udvidet deres mandat til også at kunne gå ind i Syrien af et flertal i Udenrigspolitisk Nævn i Folketinget med opbakning fra regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Ifølge chefen for Jægerkorpset var det afgørende at få mandatet til at kunne gå ind i Syrien.

»Det er som statspolitiet i USA. De skal standse, når de kommer til den linje. Det behøver vi ikke. Nu kan vi sammen med oberst Mussa og hans enheder (i Al Furat-milisten, red.) forfølge Isil (Islamisk Stat, red.) og kæmpe, selv om de kommer på den anden side ind i Syrien. Det vil de gøre, fordi Al Qaim i Irak og Al Kamal i Syrien er to byer, der i bund og grund hænger sammen som Aalborg og Nørresundby«, siger Kåre Jakobsen til Politiken.

Tidspunktet for et kommende slag om Al Qaim, der har cirka 150.000 indbyggere, og omegn er uvist, men Kåre Jakobsen angiver slutningen af 2017 som et sandsynligt tidspunkt.