Dræbende kugle fra canadisk finskytte var næsten ti sekunder undervejs, inden den ramte en ISIS kriger.

En finkytte fra Canada har skudt og dræbt en kriger fra Islamisk Stat (IS) fra en afstand på intet mindre end 3,54 kilometer.

Det tog kuglen næsten ti sekunder at nå frem til sit mål.

Det oplyser kilder i det canadiske forsvar til Toronto Globe and Mail.

Finskytte ekspert: 3,5 km kan godt lade sig gøre… men

Aldrig før har en finskytte sendt en kugle afsted fra så lang en afstand, ramt target og fået et bekræftet kill.

Den hidtidige rekord havde en britisk finskytte, som i 2009 i Afghanistan dræbte en Taliban-kriger fra 2,475 kilometers afstand med en Accuracy International AWM L115A3.

Den canadiske special force skytte, der er del af enheden Joint Force 2, ramte IS-krigeren med sin kaliber 50; McMillan TAC-50. . (Kaldet C15 i det canadiske forsvar, red.)

Hændelsen fandt sted i Irak i maj, og Canadian Special Operations Command bekræfter oplysningerne over for britiske BBC.

– Det pågældende skud forstyrrede faktisk et angreb fra Daesh (andet ord for IS, red.) på irakiske sikkerhedsstyrker, siger en militærkilde til den canadiske avis.

– I stedet for at kaste en bombe, som muligvis kunne dræbe civile i området, så er det en meget præcis anvendelse af magt, og fordi det var fra så lang en afstand, havde de onde fyre ingen anelse om, hvad der skete, siger kilden om skuddet.

Skuddet er optaget på video, og den oplyste afstand er derfor helt præcis og ikke udtryk for et skøn, understreger kilden.

