25. og 26. oktober aflægger prins Harry officielt besøg i Danmark. Her skal han blandt andet mødes med danske veteraner.

Han har rejst verden rundt som repræsentant for det britiske kongehus, men besøget i Danmark er noget særligt.

For det giver ham mulighed for at hilse på nogle af de danske soldater, som er blevet såret under udsendelser til blandt andet Balkan, Irak og Afghanistan.

“- Da jeg stod og ventede på at gå om bord, så jeg en kiste med en dansk soldat blive sat ind i flyet.“

To gange har prinsen gjort tjeneste i Afghanistan. Første gang i 2007-2008 i Helmand. Den dag, han afsluttede sin mission, mødte der ham i lufthavnen et syn, der for alvor fik hans øjne op for nogle af krigens følger.

– Da jeg stod og ventede på at gå om bord, så jeg en kiste med en dansk soldat blive sat ind i flyet. Det var hans kammerater, der bar kisten, fortalte prins Harry, da han i september talte ved Invictus Games i Toronto i Canada.

Ved legene dyster krigsveteraner i forskellige sportsdiscipliner. Legene fandt sted for første gang i 2014 og er blevet til på prinsens initiativ. I år blev der dystet i 12 discipliner, og Danmark stillede med 30 deltagere der blandt andet dystede i kørestolsbasket, kørestolsrugby og siddende volley.

Flere af de 30 danske deltagere, får mulighed for at hilse på prinsen.

Det sker, når han sammen med prins Joachim modtages på Svanemøllens Kaserne i København.

Her er det kommandørkaptajn og chef for det danske Invictus-projekt, Peter Tolderlund, der skal byde velkommen. Og det bliver en varm velkomst, for prins Harry har stor betydning for danske veteraner. Blandt andre for de soldater, der lider af posttraumatisk stress (PTSD).

– Han er noget helt særligt for os, fordi han har deltaget i krig på lige fod med andre soldater. Alle er vilde med ham – mig selv inklusiv. Han er virkelig et stort menneske, siger Peter Tolderlund.

– Invictus Games har gjort, at mange veteraner er blevet hjulpet videre i livet. Vi har adskillige, som har kunnet stoppe med at tage medicin, eller som er kommet ud af et misbrug, siger Peter Tolderlund.

Fakta om Invictus Games



Invictus Games blev afholdt i 2017 i Toronto, Canada for 3. gang.

Første gang var i London i 2014 og anden gang i Orlando i 2016.

I år var der tilmeldt i alt 550 veteraner fra 17 lande.

De 12 discipliner er: atletik, bueskydning, cykling, ergometerroning, golf, kørestolsbasket, kørestolsrugby, kørestolstennis, siddende volleyball, styrkeløft, svømning og en konkurrence i biler fra Jaguar og Land Rover.

Danmark var i år med i alle discipliner undtagen kørestolstennis.

Det er den britiske Prins Harry, der står bag Invictus Games.

