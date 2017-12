”Du er vores øverste chef. Vi forlanger, at du lytter til os”.

Sådan står der i det åbne brev, som forsvarschef Bjørn Bisserup modtager i dag den 14. december kl. 16. (læs brevet nederst)

Brevet er underskrevet af mere end 300 soldater, som enten er indsat som støtte til politiet i øjeblikket, eller som skal overtage opgaven til januar. Soldaterne vil honoreres for at løse en ny skarp opgave under vilkår, som belaster familierne, fordi soldaterne er sendt af sted på syv-dages skift og skiftende arbejdstider:

”I har besluttet, at I kan sende soldater ud på en hvilken som helst opgave og ændre på arbejdstid og vilkår uden at honorere det som meget som en krone”, skriver soldaterne

Hærens konstabel og korporalforening (HKKF) har siden indsættelsen stillet krav om, at der ydes et særligt tillæg til de medlemmer, der er indsat som støtte til politiet.

Men Forsvarets Personalestyrelse afviser blankt, at det kan komme på tale.

Formanden for HKKF Flemming Vinther sagde forud for forhandlingerne i oktober, at han forventede at møde en forhandlingsvillig arbejdsgiver, der ville være indstillet på at lytte og finde løsninger i respekt for, at HKKFs medlemmer ikke kan konflikte deres krav igennem.

Men efter to forhandlingsmøder må han erkende, at der ikke er vilje til at forhandle løsninger på den anden side af bordet.

Soldaterne er også utilfredse med, at deres efterladte vil få en lavere erstatning, hvis de skulle blive dræbt under tjeneste, mens de yder støtte til politiet i terrorrelaterede opgaver sammenlignet med hvis de bliver dræbt under internationale operationer:

”I har åbenbart også besluttet, at der ikke påhviler jer et særligt ansvar for de efterladte, hvis det værste sker og en eller flere af os mister livet i en terroraktion”, skriver soldaterne i brevet.

Soldaterne ønsker:

– En honorering af opgaven, der afspejler, at der er en terrorrelateret opgave, som indebærer en risiko og som løses på vilkår, der belaster familierne.

– En erstatningsordning, der sikrer vores efterladte samme hjælp, som der gælder ved udsendelse til INTOPS.

– Et navn på monumentet på Kastellet, hvis en kollega bliver dræbt i tjenesten.

Her er brevet til forsvarschefen: