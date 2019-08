Betjente kæmper for ret til samme hjælp som soldater får

Politibetjente udsættes jævnligt for trusler, farlige situationer og vold i tjenesten. Alligevel er der ikke den fornødne hjælp og støtte, når det for nogle bliver alvorlige skader eller posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Det mener politiforeningerne Thin Blue Line og Politiveteranerne, der støtter sygemeldte og sygepensionerede betjente. De råber endnu engang op om, at der er behov for øget hjælp – gerne på linje med, hvad soldaterveteraner får.

Det skriver Berlingske.

Det er ikke kun soldater, som udsættes for meget voldsomme situationer, pointerer Leif Voigt, der er formand for Politiveteranerne.

– Vi betjente oplever død, ødelæggelse, tilskadekomne og trusler, som man gør i krig. Der er ikke spor forskel på det.

– Skal jeg være skarp, så er soldaterne kun i krig i et halvt år. Vi er det hele livet. Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forstå, at der skal være forskel på, om man er blevet syg i udlandet eller i Danmark med fuldstændig den samme diagnose, siger Leif Voigt til Ritzau.

I 2016 blev døren til landets veterancentre, hvor soldater får støtte, åbnet for betjente, der er blevet såret under internationale udsendelser. Der er dog behov for, at det gælder samtlige betjente, mener Leif Voigt.

Der er ingen tal på, hvor mange i det danske politi der lider af PTSD.

På landets veterancentre får soldater og deres familier støtte gennem terapi og psykologhjælp både før, under og efter udsendelse. Veteraner, der har forladt Forsvaret, opsøges systematisk.

Støtten gælder døgnet rundt hele livet.

Udgifter til veteraner løb i 2017 op i 650 millioner kroner. Det fremgår af et folketingssvar ifølge Berlingske. 106 af millionerne gik til erstatninger.

Betjente har også en psykologtjeneste, hvor der blandt andet tilbydes gruppe-debriefinger efter voldsomme oplevelser samt individuelle psykologsamtaler. De er dog ikke livs- eller ansættelsesvarige.

Politifolkene efterspørger foruden livslang støtte blandt andet også familieterapi, gruppeterapi samt et sted, hvor de kan mødes med andre i samme situation.

I 2018 nedsatte daværende justitsminister, Søren Pape Poulsen (K), en arbejdsgruppe, der inden årets udgang skulle komme med initiativer til at forbedre indsatsen over for tidligere betjente med PTSD.

De er stadig ikke kommet, og gruppen har ikke mødtes siden slutningen af 2018.

I en mail til Berlingske skriver justitsminister Nick Hækkerup (S), at han er åben over for at se på indsatsen.

– Jeg forventer selvfølgelig, at myndighederne har stærkt fokus på, at der ydes den nødvendige støtte og rådgivning, og i den kommende tid vil jeg også overveje, om den eksisterende indsats er tilstrækkelig, skriver han.

/ritzau/