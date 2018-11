Auditørkorps åbner strafferetlig efterforskning mod hærchef

Forsvarsministeriets Auditørkorps vurderer, at der er grundlag for åbne en strafferetlig efterforskning i forbindelse med anklagerne mod hærchef Hans-Christian Mathiesen om nepotisme.

Det oplyser korpset i en pressemeddelelse.

Derudover kan Forsvarsministeriet bekræfte, at også direktøren i Forsvarets Personalestyrelse, Laila Reenberg, undersøges for brud på reglerne om inhabilitet. Det fremgår ikke, om det er en separat sag eller en udløber af Mathiesens sag.

Ministeriet oplyser, at det i dag har modtaget “indikationer” på “yderligere en sag”. Sagen omhandler også “påstået overtrædelse af Forvaltningslovens regler om inhabilitet”.

Det er ikke muligt at få oplyst, om der er tale om nye forhold i samme sagskompleks, eller om der er tale om en separat sag. Ligeledes står det uklart, om det betyder, at flere personer inddrages i undersøgelserne.

Auditørerne begyndte den indledende undersøgelse af anklagerne mod Hans-Christian Mathiesen 19. oktober.

– I forbindelse med denne undersøgelse har Forsvarsministeriets Auditørkorps modtaget en række oplysninger til belysning af sagen, står der i pressemeddelelsen.

– På baggrund af disse oplysninger har Forsvarsministeriets Auditørkorps nu vurderet, at der er grundlag for at indlede en strafferetlig efterforskning og herunder afhøre relevante personer.

– Efterforskningen har til formål at afdække, om der er grundlag for at rejse sigtelser i sagen.

Forsvarsministeren har ingen kommentar

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har ingen kommentar, oplyser Forsvarsministeriet.

– Forsvarsministeriet tager til efterretning, at Forsvarsministeriets Auditørkorps har indledt en efterforskning i sagen vedrørende chefen for Hærstaben, generalmajor Hans-Christian Mathiesen, skriver ministeriet i en meddelelse.

– Det er en sag, hvor også forsvarschefen som tidligere oplyst arbejder på en redegørelse til Forsvarsministeriet.

Offentligheden blev gjort opmærksom på anklagerne, da forsvarsmediet Olfi i sidste beskrev dem. I den forbindelse var professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Støn Bønsing ikke i tvivl.

– Der er ingen tvivl om, at der er foregået noget ulovligt, lød vurderingen fra Sten Bønsing.

De anonyme anklager går på, at hærchefen har fremmet sin kones karriere gennem magtmisbrug.

Hærchefen har ifølge de anklager, der fremføres i Olfi, blandt andet ændret på kriterierne til to af Forsvarets mest eftertragtede uddannelser, så konen kunne optages.

/ritzau/