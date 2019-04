Anmeldelse: Nanopresso – Operators Coffee Break Kit

Se længere video nederst

Den kaffe de fleste af os normalt producerer og indtager i felten, er instant kaffe. Den er som regel god. For alt smager som bekendt ca 58% bedre når man er derude, langt fra det magelige liv, med espresso/kaffemaskiner, sofa og varme.

Til hverdag er jeg til kaffekapsler. Nespresso (eller kompatible). Der ryger snildt 6-8 stykker ned hver eneste dag.

Kaffekapsler er langt fra instant kaffe. Men jeg har aldrig direkte savnet den rigtige gode kaffe i felten eller på outdoor ferien. Jeg har ihvertfald aldrig tænkt på den. For det har jo aldrig været en option… indtil nu!

For jeg har modtaget et Coffee Break Kit fra den danske virksomhed Operators Coffee Club. En virksomhed som drives af en tidligere dansk jægersoldat, der altid har ment at kaffe er en vigtig ingrediens når man i felten. Og det har jeg meget svært ved at være uenig i.

Coffee Break Kit’et indeholder en masse lækkerier, som tre poser mandler i chokolade med lakridspulver, to forskellige slags kaffekapsler, og en velcro patch. Men vigtigst af alt en håndholdt espressobrygger, (produceret af den amerikanske virksomhed Wacaco). Det er dog den medfølgende NS Adapter (kapsel adapter) der gør den store forskel. Wupti! Jeg har nu en håndholdt espressobrygger som er kompatibel med Nespressos kaffekapsler!

Nanopressoen er nem at bruge. Det eneste den skal bruge er en kaffekapsel og varmt vand. (Se video) Den er bygget op omkring et patenteret pumpesystem og kan ved dine egne hænders hjælp opnå hele 18 bar (261 PSI) tryk for ægte espressobrygning.

Og resultatet : Ja! – det smager faktisk som på maskinen derhjemme. Og så smid så den magiske 58%-outdoor smagsoplevelse oveni.

I Coffee Break Kit medfølger en lækker formstøbt hardcase med lynlås til din Nanopresso. Et minus er dog, at hvis du -som jeg- kun benytter NS adapteren, så passer maskinen ikke i denne hardcase. Det er ikke helt smart. Dog klarer maskineriet sig fint uden en hardcase, men når nu den følger med, kunne det være smart hvis den passer.

Kvaliteten af selve maskinen er helt i top. Under testperioden er den brugt den i al slags vejr. Fra +26 til – 5 (den er nem at betjene med handsker på) har jeg brygget over 40 kopper kaffe+. Og den ser stadigvæk helt ny ud.

Når du kommer hjem, er der ca 60 sekunders vedligeholdelsen af din Nanopresso (når du benytter kapsler). Ind under vandhanen og lad den tørre. Thats it.

Operators coffee club break sættet

Nanopresso + protective case, built-in espresso cup, filter basket, scoop, brush.

The Capsules Adaptor

C4 & HALO tester kit (kapsler)

3 poser “Licorice Ammo” (Mandler i chokolade med lakridspulver)

King Skull “Badass Joe” velcro patch

Vejl. pris for Operators coffee club break sættet er 949,-. Man kan dog nøjes med at købe selve ‘maskinen’, som koster 599,-. Og NS (kapsel) adapteren koster ca 199,-.

Hvis du er en kaffe-elsker som tit er på øvelse eller ude på outdoor ture, så er Nanopresso en no-brainer.

Slut med fesen kaffe i felten.

Husk! : Man skal være god ved sig selv, hver gang muligheden byder sig.