Ammunitionsrydderne rykker dagligt ud for at fjerne gamle granater og miner

Ammunitionsrydderne har travlt i øjeblikket fordi de rykker ud til meldinger om fund af granatlignende genstande. Det skriver DR P4 Midt & Vest.

– Vejret er blevet godt, og folk er begyndt at gå i haven, rydder op i det gamle skur og lignende. Og så dukker der nogle steder stadig gamle ammunitionsrester op helt tilbage fra 2. verdenskrig, fortæller fører for ammunitionsrydningscenteret ved Ingeniørregimentet i Skive, kaptajn D. S. Nielsen til DR P4 Midt & Vest.

Alene i denne uge har ammunitionsrydderne hentet to håndgranater, to kardæsk granater, en pansermine, en mindre mængde sortkrudt, en mortergranat og en artillerigranat.

Selv om det nu er 73 år siden, at 2. Verdenskrig sluttede, dukker der altså stadig genstande op. Især her om foråret.

Annonce Annonce

– I påsken fik vi en del meldingerne. Her begyndte folk at gå i haven og grave i jorden. Vi får også mange ting ind, som folk finder i dødsboer, siger D. S. Nielsen.

Det er ganske ofte håndgranater fra verdenskrigen, som ammunitionsrydderne henter og destruerer.

– Måske var bedstefar modstandsmand eller i hjemmeværnet, hvor det i perioden efter krigen var mere normalt at gemme sådanne ting. Ofte har resten af familien ikke vidst, at det har ligget i huset, siger kaptajnen.

Påsken var også startskuddet på sommerhussæsonen. Når folk finder vej til strandene, finder de nogle gange også overraskende genstande i strandsandet.

– Når klitterne flytter sig efter efterårets og vinterens storme, plejer der at dukke noget op her i foråret, siger kaptajnen til DR P4 Midt & Vest.

Selv om militæret har ryddet op på strande og tidligere øvelsesområder, kan nogle ting været blevet overset. Især efter 2. Verdenskrig, hvor store mængder ammunition blev bortsprængt.

– Der kan have været forsagere, som er blevet kastet ud og senere dækket til. Når man så bygger 50 år senere, dukker det pludseligt op af jorden. Lidt på samme måde, som landmanden hele tiden kan samle sten op fra markerne, fortæller D. S. Nielsen.

De fleste af genstandene fra 2. Verdenskrig er ifølge ammunitionsrydningstjenesten ikke farlige. Men det hænder, at enkelte af tingene stadig har aktivt sprængstof i sig, selv om de har ligget i jorden i over 70 år.

Derfor har ammunitionsrydningstjenesten dette gode råd, hvis man under havearbejdet eller oprydningen støder på granatlignende genstande: Lad være med at røre ved det og kontakt politiet.

– Ofte bliver man bedt om at tage et foto af genstanden, som politiet så sender til os. Vi kan ofte ud fra billedet udtale om os genstanden, siger D. S. Nielsen.

I 2017 rykkede ammunitionstjenesten ud cirka 900 gange.

400 af gangene var det for at hente konventionel ammunition som miner, håndgranater, artilleri og lignende.

Omkring halvdelen af genstandene kan spores tilbage til 2. Verdenskrig. Det er især håndgranater og miner, men også gamle detonatorer og en sjælden gang sprængstof.

– I år har vi indtil den 11. april haft 132 opgaver, hvoraf de 61 har været konventionel ammunition, oplyser kaptajn D. S. Nielsen.

Hvis tingene er så farlige, at de ikke kan flyttes, bliver de sprængt på stedet. Men normalt henter ammunitionsrydderne genstandene, som så senere bliver sprængt i stykker i et militært øvelsesterræn eller sendt til afbrænding på et godkendt anlæg.

FAKTA: Uddrag af døgnrapport

12.4:

To håndgranater fra 2. verdenskrig fundet i dødsbo i Viborg.

To kardæskgranater fundet i dødsbo i Holbæk.

11.4:

En pansermine fundet i Sønderborg.

En mindre mængde sortkrudt fundet i et privat hjem i Rønne.

10.4:

Ammunitionsrydderne destruerede på stedet en mortergranat, der var fundet på stranden ved Halk.

9.4:

Fund af artillerigranat i Odense.

5.4:

To gamle granater (kardæsk) fundet i København.

4.4

Mills håndgranat fundet i en kælder under oprydning i Nyborg.

Påsken:

Ammunitionsrydderne bortsprængte en granatlignende genstand, der var fundet på stranden ved Skallingen.

Ammunitionsrydderne hentede en stokmine, som en turist havde fundet på standen ved Blåvand.

Ammunitionsrydderne bortsprænger en mortergranat, der er fundet på stranden ved Liseleje.