USA’s rigsrevision spår problemer med vedligehold af F35-fly. Professor advarer om en ny indkøbsskandale.

Den samlede regning for de 27 nye F35-kampfly kan blive markant højere end de 66,1 milliarder kroner, som regeringen har lovet Folketinget i beslutningsgrundlaget. Det skriver Jyllands-Posten.

Inden Folketinget skal træffe den endelige beslutning om flykøbet, advarer den amerikanske rigsrevision, GAO, i en ny kritisk rapport om, at omkostningerne til vedligeholdelse for kampflyet i USA er steget kraftigt.

På blot fire år er omkostninger til vedligehold af F35-flyet i USA steget med næsten en fjerdedel, konkluderer rapporten.

Den amerikanske rigsrevision skriver:

– I betragtning af at dette allerede er det dyreste våbensystem i amerikansk forsvars historie, er de stigende omkostninger særligt bekymrende, fordi militæret ikke fuldt ud forstår, hvad de betaler for.

Annonce

Usikkerheden får en af landets eksperter i offentlige indkøbsskandaler, it-professor fra CBS Kim Normann Andersen, til at advare politikerne mod at bevilge pengene til “det højrisikable projekt”.

Ole Wæver, professor i international politik ved Københavns Universitet, kalder de nye oplysninger “en bombe under hele projektet”.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) medgiver i en mail til Jyllands-Posten, at der kan være risici ved projektet.

Han erklærer sig dog overbevist om, “at vi er i stand til at håndtere de risici, som Rigsrevisionen jo også har peget på”.

Andreas Krog, som driver onlinemediet Nytkampfly.dk, mener til gengæld, at “man skal slå koldt vand blodet”.

– Det her er for det første nogle problemer, der vedrører US Airforce. Og for det andet, er det problemer her og nu, men der er altså seks år, til vi får leveret vores fly, så det kan nå at blive løst, siger han til Ritzau.

/ritzau/