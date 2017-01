DELT DEL DEL

– Jeg har kommandoen.

Med de ord overtog den nye forsvarschef general Bjørn Bisserup tirsdag eftermiddag kommandoen over Forsvaret.

Det skete ved en parade ved Hærens Officersskole på Frederiksborg Slot.

Her var det skiftedag, efter at 55-årige Peter Bartram ikke har ønsket at forlænge sin kontrakt.

Som afløser har forsvarsministeren udnævnt Bjørn Bisserup.

Og der venter både udfordringer og muligheder forude, siger den afgående forsvarschef.

– Sikkerhedssituationen ser mere dyster ud end for år tilbage, siger Peter Bartram.

Han siger, at truslerne mod verdensordenen antager mange former og er øget i antal de senere år.

Den afgående forsvarschef nævner også, at der er iværksat en transformation af de operative styrker, så de er gearet til at håndtere fremtidens udfordringer.

– Når jeg overdrager kommandoen, er det i forvisning om, at Forsvaret er i en positiv udvikling, lyder det fra Peter Bartram.

Arvtageren på posten som øverste ansvarlig for de militære styrker, Bjørn Bisserup, siger, at han er klar til opgaven.

– Der venter Forsvaret vigtige opgaver både ude i verden og herhjemme, lyder det fra Bisserup.

Og opgaverne løses ved en fælles indsats, understreger Bjørn Bisserup og takker den afgående forsvarschef for indsatsen.

Bisserup har tidligere været chef for forsvarsstaben i den forhenværende Forsvarskommando.

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark hilser i en skriftlig kommentar den nye chef velkommen.

– Den nærmeste fremtid byder på forhandlinger om kommende forsvarsforlig. Set i det perspektiv er Bjørn Bisserup et stærkt kort, siger organisationens formand Niels Tønning.

Han påpeger samtidig, at den nye forsvarschef har begrænset erfaring fra felten.

– Bjørn Bisserup halter lidt mere, når det kommer til operativ erfaring, og så må han nu sætte personalepolitikken højt på prioriteringslisten, men det er næsten givet i den nye rolle som forsvarschef. Ellers er vi selvfølgelig klar med en hjælpende hånd, siger Niels Tønning.

Kritikken af den manglende operative erfaring afvises dog af den nye forsvarschef.

– Jeg har været soldat hele mit liv, så for mig er det ikke et problem, siger han til Ritzau.

/ritzau/

