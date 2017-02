Accuracy International AX50

Hærens finskytter har fået et nyt værktøj. En tung kaliber 50-riffel som skal supplere de finskytte våben, som Hæren allerede råder over.

Det nye gevær der hedder AX50. Et britisk produceret 12,7mm finskyttegevær fra Accuracy International. Et våben der giver danske finskytter større rækkevide og effekt

Hærens nuværende SAKO TRG42(8,6 mm), er effektiv ud til ca. 1.300 m, mens HK417(7,62 mm) bruges på mål ud til ca 800m.

AX50 sender et knapt 50 gram tungt projektil af sted med cirka 900 meter i sekundet. Det tager 3 1/2 sekund, fra skuddet går, til projektilet rammer sit mål 1800 meter væk.

AX50 er en tung sag at løbe rundt med. Den vejer 12,5 kg. Lyddæmperen 3,5 kg og kikkert + montage: 1,2 kg. I alt 17,2 kg. (Uden magasin)

“Et finskyttehold med AX50 indsættes på samme måde som med de mindre finskyttegeværer. Indførelsen af AX50 gør det dermed muligt at bringe et tungt våbensystem lydløst og skjult i stilling fra en overraskende retning – hvorfra våbnet ikke bliver erkendt ved ildafgivelse. Det giver nye muligheder for at uskadeliggøre modstanderens nøglemateriel og –personel, da projektilet kan gennembryde letpansrede køretøjer, kommunikationsmateriel og murstensvægge. Finskytterne kan dermed også nedkæmpe en snigskytte, der skjuler sig i en bygning eller bag en mur“, lyder meldingen fra SSG Thomas Krüger, Sagsbehandler i Kampsektionen i Infanteriafdelingen i nyeste udgave af HKIC nyhedsbrev.

Indkøbet af det nye finskyttegevær er mindst to år forsinket, men nu er valget og beslutningen altså truffet.

Nu skal de danske finskytter i gang med at gennemføre skydninger og få erfaring med brugen, samt at vænne sig til at ”æslet sparker lidt hårdere”.