99-årig britisk krigsveteran samler millioner til kampen mod coronavirus

Tom Moore er en 99-årig britisk krigsveteran. Han har under coronakrisen gået ture i sin have for at støtte de ansatte på hospitalerne.

Torsdag nåede han havevandring nummer 100. Det var det mål, han havde sat for sin kampagne for at kunne indsamle, hvad han troede skulle være 1000 pund til det gode formål.

Men det er gået langt over forventning. Andre har fået øje på det og bidraget med penge til hans kampagne for at bremse smitten med coronavirus.

Status torsdag viser, at han har indsamlet 12 millioner pund (102 millioner kroner).

Den tidligere kaptajn Moore, der bevæger sig rundt med rollator efter et hoftebrud, havde sat sig som mål at gå 25 meter rundt i sin have 100 gange inden sin 100-års fødselsdag 30. april.

Havevandring nummer 100 klarede han torsdag morgen.

Formålet er at indsamle penge til det arbejde, som de hårdt pressede hospitaler udfører.

– For alle de mennesker, der for øjeblikket synes, det er svært, vil jeg sige: Solen skinner på jer igen, og skyerne vil sprede sig, siger Moore efter sin fuldførte bedrift.

Moore er opvokset i Yorkshire i det nordlige England. Han gjorde som soldat tjeneste i Indien, Burma og Sumatra under Anden Verdenskrig.

Familien havde lavet en video med den vandrende Moore i haven, som de havde lagt på de sociale medier.

– Jeg har fået sådan en strålende service af hospitalsvæsnet, forklarede han tidligere på måneden klædt i et jakkesæt og med alle sine medaljer til skue på brystet.

– De har gjort det så godt for mig, og de gør det godt for alle og enhver, mente han.

Hen over påsken er historien om Moore blevet forsidestof, og penge er strømmet ind til hans kampagnen til fordel for NHS – det offentlige britiske hospitalsvæsen.

Moore selv siger, at han fortsætter med at vandre, så længe det strømmer ind med bidrag til NHS.

/ritzau/Reuters