668 søfolk smittet med coronavirus på hangarskib

Hundredvis af søfolk fra det franske hangarskib “Charles de Gaulle” og en eskortfregat er testet positive for coronavirus.

Det meddeler Frankrigs forsvarsministerium onsdag.

Foreløbig er 1767 søfolk blevet testet, og af dem er 668 bekræftet smittet med coronavirus. Langt de fleste af dem er mandskab fra hangarskibet.

Det endelige antal smittede kan stige, for det er ikke alle testresultaterne, der er klar endnu.

Af de mange hundrede smittede er 31 indlagt på et hospital, og én er i intensivbehandling.

Hangarskibet lagde til i havnebyen Toulon søndag, efter at ministeriet havde beordret skibet hjem en uge før planlagt. Det skete, fordi omkring 40 personer om bord var syge og havde symptomer på coronavirus.

Det syge mandskab kom under strikt lægeligt opsyn om bord på hangarskibet.

De mange hundrede søfolk, der ikke er indlagt på et hospital, er nu i isoleret på deres flådebase.

De piloter, der fløj kampfly og helikoptere, som er landet på hangarskibet, er i karantæne, meddeler det franske forsvarsministerium.

“Charles de Gaulle” sejlede fra Frankrig den 21. januar for at støtte fransk militærs operationer mod militante islamister i Syrien og Irak. Derefter skulle det sejle videre via Atlanterhavet til det Baltiske Hav for at deltage i øvelser.

Ministeriet i Paris oplyser ikke noget om, hvordan smitten er kommet om bord på hangarskibet og det medfølgende fregatskib.

Det amerikanske hangarskib “USS Theodore Roosevelt” er ramt af et tilsvarende udbrud.

Der blev kaptajnen om bord fyret, da han slog alarm om smitten – en beslutning, som senere førte til, at den fungerende marineminister i Donald Trumps regering gik af.

/ritzau/AFP