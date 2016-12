DELT DEL DEL

Soldater fra 3. Sanitetskompagni har været i Randers Regnskov for at lære at operere i troperne og i Grønland for at øve i kulde. Nu håber de på en ørkentur til USA.

Hvordan opererer man bedst en såret soldat, når operationsstuen er et fugtigt telt og briksen er i konstant fare for at blive oversvømmet af parasitter og bakterier?

Og hvordan giver man en forkommen kollega et saltvandsdrop, når samme telt står på en iskold bjergside, hvor de fleste væsker fryser til is, så snart de forlader lægetasken?

Det er spørgsmål, som Forsvarets medicinuddannede soldater i 3. Sanitetskompagni, skal kunne svare på, og derfor træner det lille kompagni fra kasernen i Aalborg til tider nogle ret specielle steder.

Således har de professionelle soldater i år både tilbragt 30 timer med at træne i Randers Regnskov, ligget på en iskold fjeldside i Norge og været i Grønland for at øve operationer under ekstreme forhold.

Alt sammen for at stå bedst muligt rustet til at bistå soldater i skarpe missioner eller civile i pludseligt opståede katastrofesituationer, fortæller kompagniets uddannelsesansvarlige, kaptajn Karoline Tjell.

– De skal vide, hvordan kroppen reagerer, når man ligger i minus 14 grader og venter på at blive behandlet, og hvordan det påvirker behandlingen i et tropemiljø, at alt bliver bombarderet med bakterier på ingen tid, siger hun.

– Men kan man ikke bare skabe sådanne miljøer kunstigt på træningsanlægget i Aalborg?

– Jo, og det gør vi også. Simulation er godt, men man kan bare ikke komme hele vejen. De aha-oplevelser man får, når man lige pludselig står i det og ens valg har konsekvenser, er meget større, siger Karoline Tjell.

Det danske forsvar er i øjeblikket involveret i operationer på fire kontinenter.

Ud over den faste tilstedeværelse i Grønland og støtteskibet Absalons udsendelse til Middelhavet, er det især missionerne i Irak, Afghanistan og Mali, der trækker veksler på de danske soldater.

Derfor er det ifølge Karoline Tjell også nødvendigt for soldaterne at træne i miljøer, der minder om de varme og støvede baser i missionsområderne.

– Vi håber, at vi til næste år kan komme en tur til Nevada-ørkenen i USA, hvor soldaterne blandt andet skal lære, hvordan man håndterer alt det støv, der kommer ind alle vegne i en ørken, siger hun.

– Men har I ikke de erfaringer fra Afghanistan?

– Jo, men det, vi lavede i Afghanistan, var enten helt ude ved fronten eller inde på et felthospital. Den her enhed skal også kunne operere midt imellem de to, siger Karoline Tjell og fortsætter:

– Mange af dem, der var med i Afghanistan, er også videre nu.

Ud over de cirka 15 faste soldater i delingen indgår et tilsvarende antal civile læger og sygeplejersker i enheden, når den rykker ud.

Info:

* 3. Sanitetskompagni består af professionelle soldater og holder til ved Forsvarets logistikenhed i Aalborg.

* Enheden rykker sammen med civile læger og sygeplejersker ud og laver kirurgisk arbejde i felten i forbindelse med militære eller civile krisesituationer.

* 3. Sanitetskompagni beskæftiger 15 faste soldater samt 14 civile læger og sygeplejersker, der er i reserve og skal indkaldes ved udsendelser.

