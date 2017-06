25-årig dansk soldat død under march

En 25-årig soldat faldt torsdag eftermiddag om med et ildebefindende under en march og døde. Årsagen er tilsyneladende et hjertestop. Det skriver TV Midtvest.

Den 25-årige konstabel, faldt om under en 10 kilometer march i en plantage bag kasernen i Holstebro.

Konstablen, Tore Skaaning Jaszcyak Munk, var fra Ruder 4-kompagniet ved Jydske Dragonregiment.

Der blev givet livreddende førstehjælp, da han faldt om. Det lykkedes dog ikke at redde hans liv.

– Tore fejlede ikke noget og var stort set aldrig syg. Han følte sig sløv og træt under marchen og faldt om, siger regimentschef Bjarne Højgaard Jensen til TV Midtvest.

– Der kom både læge og lægehelikopter, men desværre stod hans liv ikke til at redde.

Obersten oplyser til TV Midtvest, at det formentligt er et hjertestop, der er årsag til soldatens død. Det er dog ikke fastlagt endnu, og en obduktion skal finde den præcise dødsårsag.

Regimentet flager på halvt i dag.

Æret være Tores minde.

/ritzau/krigeren.dk